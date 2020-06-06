ضاحي خلفان: الحل في غزو عربي لقطر

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عبد القادر وحيد

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ضاحي خلفان

غسرائيل

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قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إن الأزمة ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل.

وأضاف خلفان: غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم  لمستحقه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ"، بحسب قوله.

وأوضح خلفان في عدة تدوينات كتبها على حسابه في تويتر: في الوطن العربي اليوم أنت إما تتصالح مع إسرائيل .. وإلا بلطجيتها في المنطقة قطر واردوغان والإخوان وحماس يأذونك..هؤلاء مشرايين واللي يخليكم".

وعن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية يقول خلفان : " المصالحة التي تطرحها مصر في ليبيا لن تقبلها تركيا.. ولا قطر..مش لأنهم هم ما يريدون..لأن إسرائيل مستهدفه نفط ليبيا..هم دمى..هذا العلم الأكيد الذي عندي" .

وكان خلفان قد أعرب عن تمنيه عن عقد مصالحة مع إسرائيل قائلا : " أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل..وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها".


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