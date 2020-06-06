فضيحة أخلاقية لـ «الحاج ضيوف» يكشفها زميله في ليفربول

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السنغالي الحاج ضيوف
السنغالي الحاج ضيوف
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فتحي مجدي

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كشف جون أوتسيموبور، مدافع ليفربول الإنجليزي السابق، عن فضيحة لزميله السابق، السنغالي الحاج ضيوف، عندما حضر إلى شقته في الساعة الثانية صباحًا بشكل مفاجئ، وبصحبته 10 سيدات.
وقال أوتسيموبور إنه شعر "باستخدامه" من قبل زميله الأكبر سنًا، الذي زامله في ليفربول بين عامي 2002 و 2005، عندما استضاف دون قصد حفل في وقت متأخر لضيوف بصحبة العديد من النساء.

حدث ذلك في الساعات الأولى من اليوم الذي كان من المفترض أن يتدرب فيه لاعبا الريدز. 

ويوصف المهاجم السنغالي السابق بأنه أحد أسوأ صفقات ليفربول على مدار تاريخ النادي، حيث سجل ثلاث أهداف في 55 مباراة بالدوري الممتاز، وتسبب في جدل كبير داخل وخارج الملعب.



وأضاف في تصريحات إلى صحيفة "ليفربول إيكو": "عندما يقترب منك محترف أقدم منك، تشعر أنك مضطر. كنت لا أزال شابًا وشعرت بخيبة أمل فقط من استغلاله لصداقتي. شعرت في ذلك الوقت، عندما دخلت غرفة الملابس، لا يمكنك استغلالي هكذا، أنا صديقك".


وتابع: "إذا كان بحاجة إلى مكان للإقامة وكل ذلك، فلا بأس، لكنني لن أستضيف حفلات لجميع الأشخاص المختلفين الذين كانوا يطيرون إلى البلاد في نهاية كل أسبوع!".


وأضاف: "بخلاف ذلك، أعرف أن بعض الفتيان الآخرين في غرفة تبديل الملابس لم يعجبهم ضيوف، لكن لم أواجه أي مشكلة معه. لقد وصل، في بعض الأحيان، متغطرسًا لكن لا تفهموني خطأ، لقد كان لاعب كرة قدم جيدًا". 


وأثناء اللعب في إنجلترا، تسبب ضيوف في جدل لا يحصى مع حوادث البصق والشرب أثناء القيادة، والعنصرية المزعومة. 


ولا يحظى بالحب من جانب قبل مشجعي ليفربول بسبب انتقاد أساطير النادي مثل ستيفن جيرارد وجيمي كاراجر بعد الاعتزال.

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