» فوز مثير لبايرن ميونيخ على ليفركوزن برباهية مقابل هدفين

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الدورى الألمانى

بايرن ميونيخ

ليفركوزن

اكتسح نادي بايرن ميونخ مضيفه باير ليفركوزن برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب باي أرينا في إطار الجولة الـ 30 من الدوري الألماني.

وجاء هدف التقدم مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة عن طريق الأرجنتيني لوكاس ألاريو، لكن البافاري نجح في معادلة النتيجة عن طريق جناحه الفرنسي كينجسلي كومان في الدقيقة 27.

كان ذلك قبل أن يتقدم ليون جوريتسكا للضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 42، فيما أضاف سيرجي جنابري الهدف الثالث لبايرن ميونخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم بايرن ميونخ بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 66، أضاف النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الهدف الرابع لفريقه بايرن ميونخ، بينما نجح فلوريان فيرتز في تقليص الفارق بهدف لليفركوزن قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.

وبهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 70 في صدارة ترتيب الدوري الألماني، وتجمد رصيد باير ليفركوزن عند النقطة 56 في المركز الخامس.

وشهد اللقاء وصول «ليفاندوفسكي» إلى هدفه رقم 30 هذا الموسم في الدوري الألماني، ليصبح أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال الموسم الجاري.


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