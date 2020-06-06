» رقم صادم عن إصابات "كورونا" في العالم

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كشفت إحصائية عن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، ونشرتها وكالة "رويترز" للأنباء عن رقم صادم.


وقالت الوكالة إن عدد المصابين تجاوز 7 ملايين على مستوى العالم وأن عدد الوفيات اقتربت من 400 ألف حالة وفاة.

وحسب إحصائيات موقع "worldometers.info" فإن عدد المتوفين بالفيروس في أنحاء العالم وصل إلى 399898، فيما تماثل 3ملايين و384269 شخصا للشفاء منذ بداية الجائحة.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر إصابة بالفيروس مع مليون و974521 ألف حالة، تليها البرازيل بـ650504 حالة وروسيا بـ458689 إصابة، بينما صعدت البرازيل إلى المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات (35139)، متجاوزة إيطاليا في قائمة تبقى على رأسها الولايات المتحدة (111627 وفاة) وبريطانيا (40465).

إلى ذلك، اعتبرت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد أي دليل على تغير قوة فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة بقرابة 400 ألف شخص في مختلف أنحاء العالم.

وقالت المديرة الفنية لبرنامج الطوارئ لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، المتخصصة في علم الأوبئة، "فيما يتعلق بإمكانية انتقاله، لم يحدث أي تغيير، كما لم يحدث أي تغيير من حيث قوته".

وشدد فان كيرخوف على أن "المهم هو أن توجد تدابير عاملة للحد من انتقال العدوى وإخماده".

ويأتي هذا التعليق في الوقت الذي تزايدت فيه خلال الأيام الماضية، تصريحات بأن المرض بدأ يفقد قوته مع انخفاض نسبة خطر التفشي، وذلك ارتكازا على التراجع الكبير في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في عدد من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة خطيرة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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