خبراء يحذرون مستخدمي «أندرويد» من تطبيق فيديو خطير

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حذر خبراء مستخدمي الهواتف الذكية "أندرويد" من برنامج يستهدف التجسس على المكالمات والنصوص وغيرها عن طريق تطبيق فيديو شهير.
ويعرف التطبيق باسم (VivaVideo)، هو واحد من أكبر تطبيقات تحرير الفيديو المجانية لنظام "أندرويد". وقد تم تحميله 100 مليون مرة على الأقل من متجر (Google Play) وهو يحتوي على برامج تجسس خطيرة.

وقال جان يونجرين، الباحث في "VPNPro": "يطلب تطبيق تحرير الفيديو مجموعة كبيرة من الأذونات الخطيرة، بما في ذلك القدرة على قراءة وكتابة الملفات إلى محركات الأقراص الخارجية، بالإضافة إلى موقع GPS الخاص بالمستخدم (وهو أمر غير ضروري بالتأكيد لـ تطبيق تحرير الفيديو)".

ووجد الباحثون أن فيديو (VivaVideo) يطلب ستة أذونات خطيرة، بما في ذلك قراءة حالة الهاتف ونظام تحديد المواقع والفيديو والصوت. وتم تطوير التطبيق بواسطة (QuVideo)، والذي يقف أيضًا خلف خمسة تطبيقات أخرى ذات أذونات خطيرة مماثلة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".

وقال يونجرين: "تمتلك QuVideo أيضًا التطبيق الهندي الشهير VidStatus، الذي يحتوي على أكثر من 50 مليون عملية تثبيت على Play.

وأوضح أن "VidStatus، وهي أداة" حالة فيديو "لـ WhatsApp، تطلب الحصول على 9 أذونات خطيرة ، بما في ذلك نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والقدرة على قراءة حالة الهاتف، وقراءة جهات الاتصال، وحتى تصفح سجل مكالمات المستخدم.

وأضاف يونجرين: "تم تحديد التطبيق أيضًا على أنه برنامج ضار من قبل Microsoft ، يحتوي على حصان طروادة يعرف باسم AndroidOS / AndroRat. يمكن له أن يسرق أموال البنوك أو العملات المشفرة أو أموال PayPal ".

لذا يحث الباحثون المستخدمين على حذف التطبيق في أقرب وقت ممكن. وقال يونجرين: "بشكل عام، إذا وجد المستخدمون أن تطبيقات QuVideo لا تقدم فائدة حقيقية، فإننا نوصي بحذفها من هواتفهم في أقرب وقت ممكن".

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