ننشر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

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استقرار أسعار الذهب والدولار اليوم السبت

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تعاملات المساء اليوم السبت.

وسجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف في بنك البركة 16.03 جنيه للشراء و16.13 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل السعر 16.15 جنيه للشراء و16.25 جنيه البيع.

أما بنك مصر، فسجل 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري 16.14 جنيه للشراء و16.24 جنيه للبيع.

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