» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

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الطيب حسين

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تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة 7 جنيهات،  حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام.

وجاء هذا على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6120 جنيها

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