» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

06 يونيو 2020 - 09:55 م

تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت، بقيمة 7 جنيهات، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام.



وجاء هذا على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع.



وجاءت الأسعار على النحو التالي:



عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها

