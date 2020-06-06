طقس حار غدًا الأحد.. والأرصاد تحذر

يسود طقس حار غدًا الأحد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بحسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية.
ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيفًا على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
وهناك شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة (20?) ورياح تنشط على السواحل الشمالية الغربية.
ويشير الخبراء إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.
وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.