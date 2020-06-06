» وزير الاتصالات: جائحة كورونا خدمت هذا المجال

06 يونيو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت تنادى سابقاً بالتعليم الرقمي، هو المستقبل، موضحاً أن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، شجعت قطاع كبير من الناس أن تعتمد على التعليم الرقمى، وعليه اقتنصنا هذه الفترة لإطلاق بعض المبادرات لتأهيل الشباب على العمل الرقمى، كان أخرها "مستقبلنا رقمى".



وأضاف "طلعت"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلاً:" كنا ننادى بالتعليم عن بعد ولكن الناس كانت معتادة على التعليم التقليدى ..والجائحة رب ضارة نافعة".

