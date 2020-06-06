» جمال شعبان يطالب بالاعتماد على الغذاء لمواجهة كورونا

06 يونيو 2020 - 10:50 م

ناشد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد.



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه ليس لدى كل المتعافين من فيروس كورونا الكميات المطلوبة من البلازما، وذلك حسب العبء الفيروسي لكل مصاب بالفيروس، مشيرًا إلى أن الاستجابة تختلف من شخص لآخر ولكنها خطوة على الطريق.



وتابع: "عادة يحتاج الشخص المصاب والمتواجد فى غرفة العناية المركزة إلى الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس أكثر من إعطائه لكيس بلازما".

