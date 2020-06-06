  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحاليل كورونا

تعرف على شروط تبرع المتعافين ببلازما الدم لعلاج كورونا

الفنان هاني شاكر

الكشف عن حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

كورونا

بشرة خير.. إطلاق أول لقاح لـ كورونا الشهر المقبل

كورونا في فرنسا

إصابة أول رئيس دولة بفيروس "كورونا"

كورونا في مصر

"صحة النواب": هذا الأمر كارثة وجريمة كبرى

كورونا في مصر

بالفيديو: روشتة ذهبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا‎

وزيرة الصحة

رسائل عاجلة من وزيرة الصحة لمرضى فيروس كورونا

محمد رمضان

احتفاء رسمي في إسرائيل بأغنية «محمد رمضان» الجديدة:

الملك سلمان بن عبدالعزيز

بيان سعودي قوي بشأن جهود "السيسي" في ليبيا

وزيرة الصحة

بيان «الصحة».. أكثر من 1400 إصابة و32 حالة وفاة

جمال شعبان يطالب بالاعتماد على الغذاء لمواجهة كورونا

آخر الأخبار

الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

برلماني يطالب بخفض تنسيق كليات الطب لـ90% لمواجهة كورونا

#

جمال شعبان: هذه الفاكهة تقي من كورونا وعلي مسئوليتي

#

هذا هو تأثير ارتفاع درجة الحرارة على فيروس كورونا

#

ماذا يفعل كورونا فور دخوله جسم الإنسان؟ .. عميد معهد القلب يجيب

ناشد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، المتعافين من فيروس كورونا المستجد، بعد مرور 14 يومًا على شفائهم، بالتوجه إلى أقرب مركز خدمات نقل الدم تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظات، للتبرع بالبلازما للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه ليس لدى كل المتعافين من فيروس كورونا الكميات المطلوبة من البلازما، وذلك حسب العبء الفيروسي لكل مصاب بالفيروس، مشيرًا إلى أن الاستجابة تختلف من شخص لآخر ولكنها خطوة على الطريق.
وتابع: "عادة يحتاج الشخص المصاب والمتواجد فى غرفة العناية المركزة إلى الأجسام المضادة لمقاومة الفيروس أكثر من إعطائه لكيس بلازما".
وأشار إلى أن كثيرًا من الصيدليات ليس فيها الفيتامينات بكل أنواعها وذلك نظرًا للسحب الكبير الذي حدث من المواطنين والهجمة الشرسة على الفيتامينات منذ جائحة كورونا، منوهًا بأن هناك قاعدة تقول "إذا كان الغذاء يُفيد فلا داعي للجوء للدواء"، مطالبًا بالتوجه إلى الغذاء وخاصة الذي يحتوي على الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة لدى كل شخص للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بلازما متعاف واحد تعالج 2 مصابين بـ"كورونا"
» تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم "شكر لله"
» برلماني يكشف الخطط المستقبلية لحل أزمة كورونا‎
» هانى شاكر: بعض الموسيقيين تركوا المهنة بسبب كورونا
» جمال شعبان يطالب بالاعتماد على الغذاء لمواجهة كورونا
» وزير الاتصالات: جائحة كورونا خدمت هذا المجال
» أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء: "صفر على الشمال"
» بالفيديو.. فتاة أمريكية تصدم ضابطًا: هل ستقتلني؟!
» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» اشتعال حريق ضخم بالقرب من أحد السجون بإيران
» وفاة 5 أفراد من عائلة أمريكية في تحطم طائرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية