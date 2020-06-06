» هانى شاكر: بعض الموسيقيين تركوا المهنة بسبب كورونا

06 يونيو 2020 - 11:20 م

كشف الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألف، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحاً أنه حاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك كونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، ولكنه لم يتمكن من ذلك لأنه غير قانونى، وتابع:"وده على عينى وعلى عين اعضاء المجلس لأن فيه الجهاز المركزى للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة ..أنا عندى مشكلة فعلاً".



وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن فى خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين، على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيراً إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل أحترافى ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.



وأكد "شاكر"، أن الجميع فى مركب وأحد وعلينا التكاتف والتفكير فى سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم،مشدداً على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث فى دول أوروبية، وتابع:" اللى بيحصل فى مصر لا يحدث فى دول أوروبية متقدمة".

