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برلماني يطالب بتوزيع الكمامات على بطاقة التموين‎

الحياة السياسية

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا
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المصريون ـ متابعات

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طالب النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الدولة بتوزيع كمامات ذات التصنيع الجيد وتحت المواصفات الصحية والقياسات العالمية من الأقمشة والتى يتم غسلها بالماء الساخن ويتم توزيعها على بطاقات التموين.
وأضاف" أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار مع مسئول"، مع الإعلامي محمد السرسي، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن وعي المصريين أهم شىء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد كما أن الوعى لمصلحة المواطن ولأسرته وغيره من جموع الشعب المصري.
وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان أنه لا بد من الرقابة الجيدة على كافة وسائل المواصلات والأماكن المزدحمة بارتداء الكمامة بشكل مستمر ومنع ارتداء الكمامات الدوارة والتى تشكل خطرًا كبيرًا على صحة  المصريين، مطالبًا بعدم الضغط على الحكومة فى كل شىء ولا بد من الوعى للمواطن حتى نتخطى هذه الأزمة لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن العزل المنزلي أفضل مائة مرة من العزل داخل المستشفيات؛ لأننا فى سيناريو جديد، موضحًا أن الإصابة بفيروس كورونا ليست وصمة عار أو داعية للتنمر؛ ولكن الإصابة بكورونا مثل الإصابة بفيروس الإنفلونزا لأن نسبة الشفاء عالية جدًا وهذا ما يدعو للاطمئنان، مطالبًا بتحويل  الإصابات البسيطة والمتوسطة إلى العزل المنزلى، وتحويل الإصابات الخطيرة والمتأخرة إلى المستشفيات  لأن هناك ضغطًا رهيبًا على قطاع الصحة فى الدولة.

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