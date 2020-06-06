  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحاليل كورونا

تعرف على شروط تبرع المتعافين ببلازما الدم لعلاج كورونا

الفنان هاني شاكر

الكشف عن حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

كورونا

بشرة خير.. إطلاق أول لقاح لـ كورونا الشهر المقبل

كورونا في فرنسا

إصابة أول رئيس دولة بفيروس "كورونا"

كورونا في مصر

"صحة النواب": هذا الأمر كارثة وجريمة كبرى

كورونا في مصر

بالفيديو: روشتة ذهبية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا‎

وزيرة الصحة

رسائل عاجلة من وزيرة الصحة لمرضى فيروس كورونا

محمد رمضان

احتفاء رسمي في إسرائيل بأغنية «محمد رمضان» الجديدة:

الملك سلمان بن عبدالعزيز

بيان سعودي قوي بشأن جهود "السيسي" في ليبيا

وزيرة الصحة

بيان «الصحة».. أكثر من 1400 إصابة و32 حالة وفاة

بشرة خير.. إطلاق أول لقاح لـ كورونا الشهر المقبل

آخر الأخبار

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"نجاح التجربة".. الصين تعلن أول علاج لـ"كورونا"

#

112 مليون دولار لإنتاج لقاح لـ" كورونا"

#

«الصحة»: مصر تعاقدت على أول دفعة علاج لـ"كورونا"

#

أول قرار لـ "آل الشيخ" بعد انتهاء أزمة كورونا

كشفت صحيفة بريطانية عن أن لقاح فيروس كورونا قد يكون جاهزًا للإعطاء من خلال الاستنشاق بجهاز يشبه أجهزة الربو، بحلول الشهر المقبل، وتجري جامعة أكسفورد حاليًا التجارب على اللقاح، لتطويره ليكون متاحا للناس في سبتمبر.
من جانبها قالت شركة الأدوية Astra Zeneca إنها ستطلق اللقاح بعد منح الموافقة النهائية من الملياردير بيل جيتس، وتعتزم إنتاج ملياري جرعة بفضل التمويل.
وقالت صحيفة "The Sun" إن فريق جامعة أكسفورد واثق بنسبة 80% من عمل لقاح فيروس كورونا Covid-19، ويقولون إنه يمكن إعطاء اللقاح باستخدام جهاز مثل جهاز استنشاق الربو الشهر المقبل.
جاء الخبر في محاضرة عبر الإنترنت لمركز الطب الشخصي بجامعة أكسفورد ألقاها عضو الفريق البروفيسور أدريان هيل، موضحا أن التجارب السريرية ستنتهي عندما يتم التأكد أن اللقاح يحمي الناس من فيروس كورونا.
وأضاف: "نعتقد أن ذلك قد يكون في شهر أغسطس، موضحا أن تجربة أكسفورد بدأت في أبريل، وقامت بتجنيد ما يصل إلى 10.260 بالغًا فوق سن 55 وأطفالًا، وقد وافقت شركة "AstraZeneca"، بالفعل على توريد 100 مليون جرعة من اللقاح المحتمل إلى المملكة المتحدة، كما وقعت على صفقة ضخمة بقيمة مليار دولار مع حكومة الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الحالي لا يوجد لقاح أو علاج متاح لفيروس كورونا Covid-19 ولكن الأطباء في جميع أنحاء العالم يختبرون العقاقير الحالية المضادة للفيروسات لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التغلب على فيروس كورونا التاجي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

كورونا.. إحسان وغدر و(عين بعين)

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بلازما متعاف واحد تعالج 2 مصابين بـ"كورونا"
» تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم "شكر لله"
» برلماني يكشف الخطط المستقبلية لحل أزمة كورونا‎
» هانى شاكر: بعض الموسيقيين تركوا المهنة بسبب كورونا
» جمال شعبان يطالب بالاعتماد على الغذاء لمواجهة كورونا
» وزير الاتصالات: جائحة كورونا خدمت هذا المجال
» أحمد موسى يفتح النار على هؤلاء: "صفر على الشمال"
» بالفيديو.. فتاة أمريكية تصدم ضابطًا: هل ستقتلني؟!
» تراجع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» اشتعال حريق ضخم بالقرب من أحد السجون بإيران
» وفاة 5 أفراد من عائلة أمريكية في تحطم طائرة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية