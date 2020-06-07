الكويت ترحب بمبادرة الرئيس السيسى بشأن ليبيا

07 يونيو 2020 - 12:10 ص

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان السبت، أن دولة الكويت وانطلاقا من دعمھا ومساندتھا لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة التي أطلقھا في شھر مارس الماضي، لوقف عالمي لإطلاق النار في جميع مناطق النزاعات لتوحيد الجھود للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» لتجدد اليوم مطالبھا المستمرة لكل الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقنا لدماء الأشقاء.

