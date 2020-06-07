» بلازما متعاف واحد تعالج 2 مصابين بـ"كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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كشفت الدكتورة نهى صلاح أبوشنب، رئيس قطاع بنك الدم بالمصل واللقاح، مراحل استخدام بلازما المتعافين من «كورونا» في علاج المصابين بالفيروس، حيث قالت إنه بعد تعافي المصابين والتأكد من ذلك عن طريق إجراء مسحتين للفيروس تظهر نتائجهما سلبية، يتم أخذ البلازما منهم، حيث تحتوي على أجسام طبيعية مضادة للفيروس، أي مناعة طبيعية.
وأضافت أبوشنب، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح، خلال تقديمه برنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور»، أن البلازما التي تُسحب من متعاف واحد تكفي لعلاج 2 من المصابين بفيروس كورونا، متابعة: «يتم إجراء الفحوصات اللازمة قبل أخذ البلازما وتحليل فيروسات حتى نتأكد أنه لا يحمل أي فيروسات أخرى ثم نقوم بإجراءات التبرع».
وعن شروط التبرع بالبلازما قالت: «أن يكون من سن 18 حتى 60 عاما، ألا يكون مصابا بأمراض مزمنة»، متابعة: «هواتفنا موجودة بالدليل وأي متعاف يستطيع الاتصال بنا ونحدد له موعدا ويأتي إلينا معه التحاليل التي تثبت تعافيه، ونناشد المتعافين أن يتصلوا بنا ويكون لهم دور في إنقاذ حياة المصابين».

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