مرتضى منصور يبحث عن سيدة: سربت الورقة المحرجة

07 يونيو 2020 - 05:40 ص

شن مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - هجوما شرسا على - سيدة بعد تسريب عقد سيف فاروق جعفر الذي أثار أزمة في وسائل الإعلام.



وقال "منصور" في مداخلة مع قناة الزمالك: اللي سرب العقد دا سيدة مقربة جدًا لسيف فاروق جعفر .. وأرادت بهذا الأمر ضرب والده .



وتابع: سيف فاروق جعفر موهوب وهبيعه بعد سنة او اتنين بـ 100 مليون جنيه .



واستدرك: طب ما ابن أحمد شوبير بياخد 5 مليون في الموسم ومحدش اتكلم .. لكن سيف فاروق جعفر موهوب جدًا ومش بياخد غير 750 ألف في الموسم.



