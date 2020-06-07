» ضاحي خلفان يثير الجدل بقصة المجنون الذي يهدد الناس بالسكين

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ضاحي خلفان

أثار ضاحي خلفان موجة من الجدل بعد سلسلة تغريدات كتبها و وضع في نهايتها العلم القطري .

وقال في سلسلة تغريدات: كان هناك مجنونا في حارة.. وهذه قصة حقيقية.. كل يوم يركض وراء واحد يهدده بسكين.. عمل اخلال بأمن الحارة.. واستقرار الناس وأمنهم.. بعدين القي القبض عليه وفتكت الناس من ازعاجه... اتذكر.

وأضاف: المهم.. نكمل السالفة.. بعد التحقيق طلع انه مش مجنون.. عاقل.. لكن شاف نفسه هذا التصرف اعطاه قدرة على تخويف الآخرين.. اي والله.. واستحلا المسألة.. اتذكر.







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