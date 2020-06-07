مفاجأة كبرى تعلنها الصين بشأن كورونا.. وتتعهد بهذا الأمر

07 يونيو 2020 - 10:20 ص

أعلنت شركة صينية اليوم الأحد، أنها ستبدأ الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت فإن شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء لا يعانون من إصابات.

وأضافت أنه من المتوقع يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها قبل شهر.

من جانبه صرح وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني خلا مؤتمر صحفي أن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا .

وأضاف أن الصين ستجعل المصل منفعة عامة عالمية عندما يكون جاهزا.

يذكر أن شركة تكنولوجيا حيوية صينية كانت قد أعلنت، في وقت سابق، ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، منوهة أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.