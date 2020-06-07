» المركزي للتعبئة والإحصاء: 273.1 ألف قنطار صادرات القطن

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي صادرات القطن بلغت 273.1 ألف قنطار متري خلال الربع الثاني ويمثل الفترة من ديسمبر إلي فبراير للموسم الزراعي 2019/ 2020 مقابل 3.579 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.52 % لانخفاض إنتاج القطن.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز إن إجمالي كمية المستهلك من الأقطان المحلية بلغ 1.5 ألف قنطار متري خلال الفترة من ديسمبر 2019 / فبراير 2020 مقابل 6.36 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 2.86% وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الإنتاج، حسبما نشرت " الوفد".
وأشار إلي أن كمية الأقطان التي تم حلجها 9.868 ألف قنطار متري خلال الفترة ديسمبر 2019 / فبراير 2020 مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.42% وهذا نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.
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