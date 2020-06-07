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الصحة تعلن عن شروط العزل المنزلي لمصابي " كورونا"

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وزيرالصحة
وزيرالصحة
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متابعات- أمينة عبد العال

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الصحة

وزارة الصحة

كورونا

العزل المنزلي

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط العزل المنزلي لمصابي فيروس "كورونا" المستجد، ومنها أن يكون المصاب أقل من 60 عاما وأن تكون درجة الحرارة أقل من 38 درجة.

وأضافت الوزارة في البيان الذي نشرته على صفحتها الرسمية، أنه  يجب أن يكون تركيز الأكسجين في الدم أقل من 110 نبضات في الدقيقة وأن يكون معدل التنفس أقل من 25 مرة على الدقيقة، وأن تكون نسبة كرات الدم البيضاء لدي المصاب أقل من 3.1 وأن حالة مصابي أمراض السكر والضغط مستقرة.

ومن أهم الشروط أيضا ألا يكون المريض متلقي لأدوية مثبطة للمناعة، وعدم المعاناة من أي أمراض سرطانية أو الخضوع لأي علاج كيمائي، وفي حالة الإناث ألا تكون حامل.

وكانت  وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 1497 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 32612 حالة، شفي منهم 8538 ، وتسجيل 32 حالة وفاة لترتفع الحالات إلي 1198 حالة ، لافتة إلي أن جميع الحالات التي سجلت إيجابيتها للفيروس موجود بمستشفي العزل والحجر الصحي وتخضع للرعاية الطبية حسب إرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكانت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد

https://play.google.com/store/apps/details

نسخة آيفون

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1


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