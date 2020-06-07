أول رد فعل من "النهار" بعد إيقاف 5 مذيعين

07 يونيو 2020 - 11:04 ص

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، بيانا صحفيا تضمن قرارا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء.

جاء ذلك عقب صدور قرار من المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف 5 من مذيعي شبكة قنوات النهار وإحالة أحدهم للتحقيق.

وأشار البيان إلى أن قنوات النهار ستكتفى بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس قد أصدر قراراً بمنع ظهور بوسى الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، ولحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 93 لسنة 2016 بشأن نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وتوصية لجنة الشكاوى بشأن تقديم البرامج الطبية التى يقدمها شخصيات غير مؤهلة.