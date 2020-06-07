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إصابة الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورونا

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إصابة الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورونا
إصابة الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورونا
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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

كريم قاسم

#كريم قاسم

أصيب الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس "كورونا" المستجد، وبالرغم من إصابته به منذ فترة إلا أنه لم يعلن عن ذلك.

وقالت مروة الصاوي مديرة أعمال قاسم في بيان صحفي إنه أصيب بفيروس " كورونا" المستجد منذ فترة ولكنه لم يعلن عن ذلك ، لافتة إلي أنه يخضع للعزل المنزلي ويتبع التعليمات الأطباء .

يذكر أن الفنان الشاب شارك في السباق الرمضاني من خلال مسلسل " لما كنا صغيرين " مع الفنانة ريهام حجاج  والفنان خالد النبوي  والفنان محمود حميدة.


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