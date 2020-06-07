» بعد إصابتها بحروق.. بولند تشعل مواقع التواصل

07 يونيو 2020 - 12:01 م

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ إصابة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اليوم الأحد، والذي تصدر مؤشرات البحث في محرك البحث العالمي جوجل.

وكانت بولند قد أعلنت عن إصابتها بحروق عبر مقطع فيديو بثته على تطبيقات سناب شات وإنستجرام.

وقالت بولند إنها أصيبت بحروق بعد حادث تعرضت له في منزلها إثر انسكاب الماء الساخن عليها.

وأضافت أن الحروق طفيفة وعالجتها بكمادات الثلج والكريمات، لكن لون بشرتها مكان الحرق تحول إلى الأحمر وظهرت فقاعات.

وتابعت بولند: رفضت الذهاب للمستشفى خوفا من انتقال عدوى فيروس كورونا إليها وعمل أغلبها للطوارئ فقط، لذلك اكتفت بالعلاج المنزلي، خاصةً أن حروقها طفيفة.

يذكر أن حليمة بولند بدأت مشوارها الإعلامي في عام 2001، حيث كانت طالبة في السنة الأخيرة بكلية الآداب في جامعة الكويت حينما اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت خلال برنامج «ذابست».

وظهرت بولند كممثلة في عام 1995 خلال برنامج الأطفال «افتح يا وطني أبوابك» مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت، وبعده قدمت العديد من البرامج على مختلف القنوات الخليجية والعربية.