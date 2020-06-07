"ميدو" يفتح النار على مرتضى منصور

07 يونيو 2020 - 12:13 م

وجه أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، اللوم على تصريحات رئيس القلعة البيضاء بسبب الحديث عن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، وسيف فاروق جعفر لاعب الزمالك.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر":"إقحام أولاد صغيرة في الحروب واحدة من الحاجات اللي أنا مؤمن أنها بتترد!! الولاد دول مالهومش أي ذنب كل ذنبهم أنه طلع ابن النجم فلان وده بيمثل عليهم ضغوط نفسية كبيرة من الأساس".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مميز جدا بعيدا عن شوبير وسيف جعفر لاعب مميز جدا بعيدا عن ابوه حرام!!".

وكان رئيس الزمالك، قال في تصريحات عبر قناة النادي، إن مصطفى شوبير، يحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم من الأهلي، بينما يحصل سيف فاروق جعفر، على 700 ألف جنيه في الموسم بعد خصم الضرائب.

وهو ما دفع الإعلامى شوبير للرد عليه عبر "فيس بوك" قائلا: إذا كان اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل.