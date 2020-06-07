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فيديو مروع.. ضرب وركل لزوجته حتى الموت أمام طفلهما

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فيديو مروع.. ضرب وركل لزوجته حتى الموت أمام طفلهما
فيديو مروع.. ضرب وركل لزوجته حتى الموت أمام طفلهما
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عبد القادر وحيد- متابعات

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الهند

الموت

الزوج

الزوجة

ركل وضرب

وثق مقطع فيديو مروع قيام زوج بقتل زوجته، بعدما انهال عليها ضربا حتى توفيت في إحدى قرى الهند، أما طفلهما.

وقام بالتقاط الفيديو أحد الجيران، حيث بثه وموقع "ذا كوينت" الإخباري الهندي، حيث ألقت الشرطة في ولاية أوتار براديش القبض على رجل مدمن للخمر يوم الأربعاء الماضي بتهمة قتل زوجته في قرية كوريهار.

وشاهد الجيران الواقعة بالكامل، وظلت الزوجة الضحية تبكي وتصرخ دون جدوى أو مغيث، بينما كان الزوج يواصل الصفع والركل واللكمات حتى لفظت أنفاسها.

وفور إبلاغ الشرطة بمقتل الزوجة كشفت التحريات والتحقيقات عن مقطع فيديو، يرصد أحداث الليلة السابقة؛ فقامت الشرطة بالتحفظ على جثة الزوجة لتشريحها، كما ألقت القبض على الزوج.

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