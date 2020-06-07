» أول دولة عربية تعيد فتح متاجر "أبل"

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الامارات

الصين

آبل

فيروس

متاجر

أعلنت شركة "آبل" أنها ستعيد فتح متاجر البيع بالتجزئة في الإمارات، تماشيا مع تخفيف القيود التي يفرضها فيروس كورونا محليا وعالميا.

وكانت الشركة قد اتخذت في 13 مارس الماضي، خطوة غير مسبوقة بإغلاق متاجرها خارج الصين الكبرى كجزء من الجهود المبذولة لوقف انتشار الفيروسات التاجية، وكان من المفترض أن تستمر عملية إغلاق المقرات والفروع حول العالم، حتى 27 مارس، لكن تم إغلاقها مع استمرار انتشار الوباء عالميا.

وبدأت دول العالم في تخفيف القيود بعضها بشكل ملحوظ في الأسابيع الماضية، وفي الإمارات، بدأ القطاع الخاص ومراكز التسوق في دبي العمل بنسبة 100% .


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