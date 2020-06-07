تبحثين عن طريقة لحرق الدهون واكتساب الرشاقة.. هذا هو الحل

07 يونيو 2020 - 02:48 م

تبحث الفتيات باستمرار عن أي طريقة لخسارة الوزن وحرق الدهون ومع الحجر الصحي تعاني الكثيرات من زيادة الوزن ما جعل البحث عن طرق بسيطة وسهلة لخسارة الوزن حلم كل فتاة.

ونصح المتخصصين بتناول العديد من الأطعمة التي لها قدرة علي حرق الدهون وخسارة الوزن بسهولة ومن أهم هذه الأطعمة :

1- الثوم لاحتوائه علي الأليسين الذي يساعد علي حرق الدهون.

2- زبدة الفول السوداني لاحتوائها علي حمض أميني يقلل من الشهية ويحرق الدهون.

3- خل التفاح لأنه ينتج بروتينات بالجسم تعمل علي حرق الدهون .

4- الجبن القريش بدون أي إضافات.

5- زيت الزيتون لأن دهونه صحية وتساعد الجسم علي تحمل الرجيم.

6- الشاي الأبيض ويمكن استبداله بالقهوة دون إسراف في تناولها .

7- الشوفان لاحتوائه علي ألياف تساعد علي الشبع.

8- التوت وخاصة التوت الأزرق لاحتوائه علي ريسفيراترول فهو يقلل من خطر السمنة .

9- البطاطا فهي تعوض الجسم نقص الكربوهيدرات وتساعد علي تحويل السعرات لطاقة بدل من الدهون .