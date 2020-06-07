» ثاني حالات "كورونا" بين جدران الأهلي

07 يونيو 2020 - 02:52 م

أصيب ممدوح عبيد، المدرب العام بالجهاز فريق الأهلي مواليد 2001، بفيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد.

وبعد أن ثبتت العينة التي أجراها مدرب الأهلي أمس السبت، إيجابية وهو ما جعل اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم تتواصل معه والجهاز الطبي لفريق الشباب بالأهلي للاطمئنان عليه.

وكان وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالأهلي، أصيب في فترة سابقة ليكون أول إصابة بفيروس كورونا يتعرض لها أحد المدربين بالألعاب الأخرى في الأهلي.