20 فيديو فاضح والساعة بـ 1500 جنيه.. تفاصيل صادمة

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العمرانية

الزوج

منافية للآداب

20 فيديو

عرض زوجته

تحفظت جهات التحقيق في منطقة العمرانية بالجيزة، على 20 مقطع فيديو فاضح جمع بين زوجين وآخرين مع زوجته، لعرضهم على الجهات الفنية لفحصها.

وكانت مصادر مطلعة على التحقيقات فى واقعة ضبط شاب قد كشفت عن عرضه لزوجته على راغبي المتعة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبث فيديوهات مخلة لها على المواقع الفاضحة بقصد التربح، داخل شقته بالعمرانية.

وبحسب المصادر فإنه بمجرد الانتهاء من الفحص وإعداد التقارير الخاصة بالفيديوهات، وعقب وصول تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، سوف تحيل النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ممارسة الدعارة والتحريض على الفسق.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، قد توصلوا إلى أن المتهم وزوجته يمارسان نشاطهما منذ قرابة 10 أشهر، وصورا 20 فيلما فاضحا، تتضمن ممارسة أعمال مخلة مع زوجته، وممارسات شاذة وجماعية، مع غرباء وزوجته.

وكشفت التحقيقات أيضا، أن الزوج المتهم بالتحريض على الفسق، عرض زوجته على راغبي المتعة الحرام بـ1500 جنيه في الساعة، وضبط المتهم وزوجته وشاب آخر كان يصور الأفلام لهما، ويمارس الرذيلة أيضا مع زوجته، ، حيث صدر قرار بحبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسفرت تحريات المباحث أن المتهمين هم الزوج ويدعى "رامي"، وزوجته "جهاد"، وشاب ثالث يقوم بتصويرهما ويبث تلك الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت بداية الواقعة بتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وشاب يمارسان أعمال منافية للآداب، وبمجرد ظهور الفيديو، بدأت القوات في فحصه، وتبين أن الفيديو مدته 120 ثانية، حيث تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وجرى استئذان النيابة العامة لضبطهما.


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