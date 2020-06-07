أول صور لـ"ملك نبيه" بعد العثور عليها جثة هامدة

07 يونيو 2020 - 03:31 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، العثور على جثة فتاة كردية من أهالي قرية "درويش" التابعة لريف منطقة عفرين.

وكان المرصد السوري كشف في 18 مايو الماضي أن فصيل السلطان مراد، أقدم على اختطاف فتاة من مدينة عفرين ليقطع الاتصال معها إلى أن تم العثور على جثتها اليوم.

وذكرت مصادر أن الفتاة تدعى ملك نبيه خليل جمعة، وهي قاصر تبلغ من العمر 16 عاما.

وأثارت صور الفتاة موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوق الإنسان، نظرًا لبشاعة الجريمة.









