مستشفى أبوخليفة: "حالة رجاء الجداوي بيد الله وحده"

07 يونيو 2020 - 03:45 م

أكد نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية محمد رضا، أن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى مستقرة، موضحا أن الحالة على وضعها منذ 3 أيام لم تتقدم ولم تتأخر.

وأضاف أن الأطباء فى مستشفى أبو خليفة ينتظرون تحسن فى حالة الفنانة رجاء الجداوي، مشددا على أن الأطباء المتابعين لحالتها مستائين من الشائعات المتداولة عن حالتها الصحية، مؤكدا أنه حتى الآن الوضع مستقر، وأن تحسن حالتها الصحة بيد الله وحده.

فيما قالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي، في تصريحات لجريدة "اليوم السابع" : "وضع أمي مستقر الحمد لله"، ولم تشهد أي تطورات خلال الأيام الماضية، مضيفة أنها لا تزال في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل الطبي في الإسماعيلية، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بالشفاء من الفيروس.

ودخلت رجاء الجداوي العناية المركزة، الأيام الماضية، بعد شعورها بضيق في التنفس، وصداع، وهبوط، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، وكانت حالتها ليست خطرة، واحتاجت إلى أوكسجين، وتم وضعها على جهاز CPAP .