الدولار يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

07 يونيو 2020 - 03:59 م

واصل الدولار ارتفاعه خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 7 يونيو 2020 بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات بالبنوك المحلية.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع، بينما سجل ببنك القاهرة نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع بينما سجل ببنك مصر نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، بينما سجل بالبنك العربي الأفريقي الدولى نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع،

وحقق في المصرف المتحد نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي ببنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء و 16.27 جنيه للبيع، وسجل في بنك بلوم مصر نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع بينما سجل في بنك البركة الإسلامي نحو 16.13 جنيه للشراء 16.23 جنيه للبيع.