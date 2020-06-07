أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا

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الإخوان

أحمد موسى

كورونا

دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى حرمان المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، من العلاج بالمستشفيات في حال إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال "موسى"، خلال برنامجه "على مسؤوليتي" بفضائية "صدى البلد": "المواطن الشريف بس اللي يتعالج،  إنما الإخواني بعالجك وأعاملك كبني آدم، وإنت مش بني آدم".

وأضاف: "الإخوان لا يستحقون أن يعيشوا في مصر ولا يستحقون أن يتعالجوا من فيروس كورونا، لما فعلوه من تخريب في البلد".

وتابع: "لو الرئيس عبدالفتاح السيسي معملش حاجة غير إنه قضى على عناصر الإخوان الإرهابية ومنع إسقاط الدولة، يبقى عمل كثير، ملعون كل إخواني ومن يساعدهم ومن يدافع عنهم، في الماضي ومن سيدافع عنهم مستقبلا".


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