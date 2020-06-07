» القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»

07 يونيو 2020 - 04:28 م

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على سارق منزل الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.





وتعرض منزل محرز لسرقة متعلقات ثمينة في 23 أبريل الماضي، من بينها ساعات ثمينة قدرت بـ 500 ألف جنيه إسترليني.





ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، أكدت شرطة مانشستر أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 28 عامًا للاشتباه فيه، لكن تم الإفراج عنه قيد التحقيق.





وبحسب تقارير، فإن محرز كان يعتقد أن عصابة تراقبه وداهمت شقته بعد رؤيته يغادر منزله في ذلك اليوم، وقد تعرض منزله إلى جانب ثلاث منازل أخرى للسرقة في المنطقة التي يسكن فيها.





وقالت متحدثة باسم شرطة مانشستر: "في حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة 24 أبريل، تم استدعاء الشرطة لتقارير تفيد بأن أربع شقق منفصلة تعرضت للسطو في مبنى بوسط المدينة".



