شاهد.. أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

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فتحي مجدي

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ألقت الشرطة الأمريكية، القبض على شخص هدد مشاركين في المظاهرات الاحتجاجية على وفاة المواطن الأمريكي الأسود، جورج فلويد، باستخدام المنشار، داعيًا إياهم لإلى العودة إلى منازلهم والتوقف عن التظاهر.
جرت تفاصيل الواقعة في مدينة مكالين بولاية تكساس، حيث شوهد دانيال بينيا (44 عامًا) وهو يصرخ في المتظاهرين ويقول لهم: "اذهب إلى المنزل"، وأحذ يردد: "لا تدع أولئك الذين يخدعونك هناك يخدعونك. لا تدع هؤلاء الثيران المضطربة القذرة من الناس يخدعونك. لا تدعهم يكذبون عليك".

وتفرق الحشد من المتظاهرين الذين كانوا بشاركون في مظاهرات حول وفاة جورج فلويد على يد شرطي أبيض في 25 مايو الماضي، بينما كان يتجادل دانيال مع امرأة.
وفي أعقاب الواقعة التي حدثت الجمعة ووثقها مقطع فيديو شوهد ملايين المرات على موقع "تويتر"، تم استدعاء الشرطة واعتقلت الشخص الذي هدد المتظاهرين.

واتهم في وقت لاحق بأربع تهم تتعلق بالسلوك المميت، وجنحة الاعتداء من الدرجة الأولى.

وقالت لورينا هوتون، متذكرة تفاصيل الواقعة التي وصفتها بأنها "مخيفة للغاية" لوسائل إعلام محلية: "كنا مجموعة من ستة أو سبعة. وكنا نحاول فقط عبور الشارع وتوقف شخص ما في منتصف الممر وبدأ بالصراخ على الفتاة التي أمامي".

وقال عمدة المدينة، جيم دارلينج إنه على علم بالحادث وأدلى ببيان. وكتب: "تم القبض على" رجل المنشار. لن نتسامح مع مثل هذا السلوك في مدينة ماكالين. نعتذر للمتظاهرين الذين هددوه".

https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/texas-man-revs-chainsaw-shouting-22151801/

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