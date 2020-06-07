  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:09 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق

آجي لويس وابنها

جورج فلويد يعمق آلام أم بريطانية: ابني مات مثله وهو يتوسل للشرطة

أنتوني فوشي

اتهام أمريكي جديد للصين بإخفاء المعلومات حول فيروس كورونا

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

رئيس البرلمان يحسم الجدل حول امتحانات الثانوية العامة

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر تكشف شروط المصالحة بعد منع وزيرتها من اجتماع الرياض

أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

شاهد.. أمريكي يهدد المتعاطفين مع جورج فلويد بـ «منشار»

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا

الدولار

الدولار يواصل الارتفاع في التعاملات المسائية

الملك سلمان

بعد القفزة المرعبة.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

البنك المركزي

انخفاض الاحتياطي الأجنبي لـ36 مليار دولار

تسريب صادم للاعب شهير بعد ارتباط والدته بصديقه الشاب

الرياضة

والدة نيمار وعشيقها راموس
والدة نيمار وعشيقها راموس
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

صدمة بالشارع السعودي بعد وفاة الإعلامي الشاب على حكمي

#

صادم..فنان شهير مسلم: أمارس العلاقات مع النساء دون خجل

#

إجراء صادم تجاه مودة الأدهم بعد القبض عليها

#

بالصور.. تسريب فيديو فاضح لنجم شهير مع صديقته

تسريب

نيمار

لاعب

والدة

عشيق

تداولت العديد من التقارير البرازيلية تسريبا صوتيا منسوبا للنجم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يشرح فيه لأصدقائه ما حصل في شقة والدته عندما تم إسعاف عشيقها الصغير إلى المشفى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلا عن صحف برازيلية في وقت سابق، أن نادين غونسالفين والدة نيمار البالغة 52 عاما أسعفت عشيقها الشاب تياغو راموس الذي يصغرها بـ30 عاما إلى المشفى بحالة خطرة مساء الثلاثاء الماضي بعد تعرضه لجرح عميق بالزجاج في شقة بمدينة سانتوس الساحلية البرازيلية.

وذكرت الصحيفة أن الجيران سمعوا صراخا صادرا من الشقة التي كان غونسالفين وراموس فيها ليلة الحادث.

ونقلت الصحافة البرازيلية عن المتحدث باسم غونسالفين حينها قوله: "كل شيء على ما يرام الآن. حصل راموس على غرز لجرح عميق فوق كوعه بسبب الزجاج وحالته مستقرة".

وسربت صحيفة ibahia البرازيلية مقطعا صوتيا لمحادثة جماعية على تطبيق Twitch ، تجمع نيمار بمجموعة من أصدقائه، وسأل أحدهم النجم البرازيلي عن حقيقة ما جرى يوم الحادث، فأجاب نيمار أنه غاضب جدا لأنه يشتبه بأن الحادث ليس عرضيا، متوقعا أن راموس كان يعنف والدته وكان في حالة غضب شديد عندما لكم زجاج الشرفة وجرح نفسه.

وأضاف نيمار خلال التسريب الصوتي، أنه سأل والدته بعد الحادث عن حقيقة ما جرى فكان جوابها غير مقنع، عندما قالت بأن راموس سقط عن الدرج، مع أن الدرج بعيد عن مكان تحطم الزجاج.

وأبدى أصدقاء نيمار تعاطفهم معه وجاهزيتهم لمساعدته إذا أراد، وقال أحدهم مازحا: "يجب وضع عصا المكنسة في مؤخرة راموس الشاذ".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بـ"كورونا"
» احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي
» تسريب صادم للاعب شهير بعد ارتباط والدته بصديقه الشاب
» "شلح" مات في سوريا وسيدفن في غزة
» القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»
» إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع
» ثاني حالات "كورونا" بين جدران الأهلي
» بنك مصر يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» أول دولة عربية تعيد فتح متاجر "أبل"
» وزيرة البيئة: اغسلوا الكمامة والجوانتي قبل ما ترموهم
» محافظ مرسى مطروح: وردت لي معلومة كارثية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية