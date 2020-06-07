» النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح

07 يونيو 2020 - 06:29 م

حققت النيابة العامة في الكويت، مع الممثل الباكستاني المقيم في الكويت فرحان العلي، بعد تسجيل قضية «مخالفة الآداب العامة» و«إساءة استعمال الهاتف».

وكان الممثل الباكستاني قد ظهر في فيديو في وضع مخل بأحد البرامج الإلكترونية واعترافه بأنه هو صاحب المقطع.

فيما رجح مصدر امني ان يتم إبعاد، وذلك في أعقاب صدور فعل فاضح منه على احد تطبيقات وسائل التواصل، مشيرا الى ان المتهم أقر بما بدر عنه أمام رجال المباحث الجنائية وهو ما يترتب عليه الحكم عليه بالسجن مع الإبعاد الإداري، موضحاً ان رجال المباحث بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح العام إلا ان رجال المباحث الجنائية قرروا اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المتهم بحيث يكون عبرة لغيره، خاصة ان ما صدر عنه يشكل جريمة متكاملة الأركان ومن ثم إحالته الى النيابة.

وبحسب المصدر فإنه وفور تداول مقطع للكومبارس متضمنا ارتكابه للفعل الفاضح تم على الفور تكليف المباحث الإلكترونية بضبطه.

وأكد المصدر ان مثل هذه الممارسات لا يمكن تقبلها، مشيرا الى ان التهم التي ستوجه الى الكومبارس هي الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف وخدش الحياء العام.ج