  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر07:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»

لأول مرة.. صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»

الدولار

الدولار ييقلب الطاولة على الجنيه ويحقق ارتفاعًا كبيرًا

طارق شوقي

أهم 6 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية

خلال أسابيع.. طرح أول علاج لكورونا على شكل جهاز استنشاق

البورصة

نتائج مبهرة للبورصة المصرية

آجي لويس وابنها

جورج فلويد يعمق آلام أم بريطانية: ابني مات مثله وهو يتوسل للشرطة

أنتوني فوشي

اتهام أمريكي جديد للصين بإخفاء المعلومات حول فيروس كورونا

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

قطر تكشف شروط المصالحة بعد منع وزيرتها من اجتماع الرياض

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يطلب بوقف علاج الإخوان من كورونا

رجاء الجداوي

مستشفى أبوخليفة: "حالة رجاء الجداوي بيد الله وحده"

بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه

آخر الأخبار

والتر أوجرود
والتر أوجرود
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

فرنسا تعتقل" كابوجا" بعد 25 عامًا من البحث عنه

#

شاهد.. لحظة ولادة طفلة بعد انتظار 25 عامًا

#

شاب يغتصب ابنة عمه الرضيعة خلال حفل زفاف

#

السجن عامين لراكبة حاولت فتح باب الطائرة في الجو

قضت محكمة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتبرئة متهم بقتل طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، بعد أن أمضى 28 عامًا في السجن في انتظار تنفيذ حكم الإعدام.
غادر والتر أوجرود (55 عامًا) السجن يوم الجمعة، بعد أن أبطلت المحكمة إدانته بتهمة الاعتداء الجنسي وقتل "باربرا جان هورن".

وكان قد عثر على الطفلة ميتة داخل صندوق كرتوني في فيلادلفيا بعد أن اختفت عن منزل أسرتها.


واتهم أوجرود الذي كان جارها بقتلها، واعترف بالجريمة، إلا أنه يُعتقد أنه أُجبر على الاعتراف الكاذب بقتلها. إذ قال مدعون إن أوجرود ضرب الطفلة بقطعة حديدية على رأسها، لكن تبين لاحقًا أنها ماتت مختنقة.

وقال لدى الإفراج عنه لمحطة ( إن بي سي 10 فيلادلفيا): "اليوم تم رفع الركبة جزئيًا من رقبتي. ثق بي، إنها تؤلمني". 

وقال محاميه، جيمس رولينز، إن موكله "سعيد للغاية ومرتاح". وأضاف أن محطته الأولى بعد الخروج من السجن هي مشاركة عائلته حفل شواء.

وأضاف رولينز: "لقد خسر هذا الرجل البريء وعائلته قرابة 30 عامًا كان يجب أن يقضياها معًا".

وقالت المدعية كاري وود: "أنا آسف استغرق الأمر 28 عامًا لنستمع لما تحاول باربرا جان إخبارنا به: إنك بريء، وأن كلمات بيان اعترافك جاءت من محققي الشرطة في فيلادلفيا وليس منك".


وعثر على جثة باربرا جان في صندوق كرتوني في الشارع بالقرب من منزلها في يوليو 1988. تم القبض على أوجرود، الذي كان عمره 23 عامًا ويعمل كسائق لمخبز في ذلك الوقت، بتهمة قتلها بعد أربع سنوات.

وقال محاموه للمحكمة إن مخبري السجن قدموا بيانات كاذبة منه. وتراجع أوجرود، الذي يعاني من التوحد في وقت لاحق عن اعترافه. وفي محاكمته، قال خمسة شهود عيان إن الرجل الذي شاهدوا يترك الصندوق الذي عثر بداخله على رفات الطفل في الشارع لا يبدو مثله.

وعلى الرغم من أن محاكمته الأولى انتهت في محاكمة جنائية، فقد أدين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة الانحراف الجنسي اللاإرادي في محاكمة ثانية في عام 1996.

مع ذلك، وجد اختبار الحمض النووي في يناير أن عينة من مسرح الجريمة لا تتطابق مع أوجرود. ويقول المدعون إنه لا يوجد دليل يربطه بالقتل. وأُلغيت إدانته وحكم الإعدام يوم الجمعة، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور". 

كانت والدة باربرا جان، شارون فاهي من بين الذين حثوا قاضية فيلادلفيا شيلي شيلي روبنز - نيو على إطلاق سراحه، قائلة إنها تريد العدالة وليس "إغلاق القضية بالزج بشخص بريء في السجن".

وخفض القاضي روبينز-نيو اتهامه إلى القتل من الدرجة الثالثة، مما سمح له بالإفراج عنه بكفالة.

من بين جميع الولايات الأمريكية، يوجد في بنسلفانيا خامس أكبر عدد من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وفقًا لمركز معلومات عقوبة الإعدام. ومع ذلك، نفذت ثلاث عمليات إعدام فقط منذ عام 1976.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه
» النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح
» إصابة حاخام اليهود الأكبر في روسيا بـ"كورونا"
» احتجاجات جورج فلويد: القبض على نجل نجم هوليود بتهمة ضرب شرطي
» تسريب صادم للاعب شهير بعد ارتباط والدته بصديقه الشاب
» "شلح" مات في سوريا وسيدفن في غزة
» القبض على سارق النجم الجزائري «رياض محرز»
» إصابات كورونا في السعودية تواصل الارتفاع
» ثاني حالات "كورونا" بين جدران الأهلي
» بنك مصر يسجل أول حالة وفاة بـ "كورونا"
» أول دولة عربية تعيد فتح متاجر "أبل"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية