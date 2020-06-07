أهم 6 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

07 يونيو 2020 - 06:45 م

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، عن عدد من القرارت بشأن امتحانات الثانوية العامة.



وقال الوزير في مؤتمر صحفي، إنه تم حذف المواد غير المضافة للمجموع الصف الثالث الثانوي وهما (التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء) من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، مشيرًا إلى أنه تم استبداله بامتحان فى المنزل.



وعن الممنوعات من الدخول بامتحانات الثانوية العامة ذكرت الوزارة في بيان (الأجهزة الإلكترونية، الهاتف المحمول، الكتب، السماعات)



وقالت الوزارة إنه سوف يتم توفير 7 ملايين جوانتى للمعلمين والمقدرين لامتحانات الصف الثالث الثانوي 2020.



وجاءت أهم قرارات الوزير كما يلي:



1- امتحانات الدين والاقتصاد والتربية الوطنية "أوبن بوك" بالمنزل.

2- توفير منصة بها كل مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية.

3- توزيع كمامات على طلاب الثانوية وكشف حراري قبل دخول الامتحان.

4- من حق طالب الثانوية حضور الامتحان أو التأجيل للعام المقبل.

5- إلغاء المواد غير المضافة للمجموع من جدول الثانوية العامة.

6- 33 مليون كمامة لامتحانات الثانوية العامة.

