بالصور.. يبتلع شاحن هاتف للحصول على النشوة

07 يونيو 2020 - 07:02 م

استخرج الأطباء في الهند، شاحن هاتف علق بمثانة رجل، بعدما ادعى في البداية أنه ابتلعه عن طريق الفم، بينما في الواقع أدخله عن طريق قضيبه بغرض الإشباع الجنسي.





وصل الرجل البالغ من العمر 30 عامًا إلى المستشفى في مدينة "جواهاتي"، شمال شرقي الهند، حث أخبر الأطباء أنه ابتلع السلك، ما دفعهم إلى البحث عنه دون جدوى، لكن عندما تم عمل أشعة سينية، تبين أن الشاحن عالق في المثانة البولية، كما نقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وقال الدكتور "إسلام" الذي أجرى له العملية: "كان بإمكاننا التخلص من الجراحة لو أخبرنا الحقيقة. جاء يشكو من ديد في البطن وأخبرنا أنه ابتلع كابل عن طريق الخطأ. فحصنا البراز وأجرينا تنظيرًا داخليًا أيضًا ولكننا لم نتمكن من العثور على الكابل. عندما قمنا بتشغيله، لم يكن هناك شيء في الجهاز الهضمي".







وأضاف أن المريض المحرج اعتاد إدخال كبلات و"أشياء أخرى" عبر قضيبه من أجل المتعة الجنسية، مبينًا أن ذلك "نوع من الاستمناء يسمى سبر الإحليل، وهو إدخال جسم أو سائل في مجرى البول".





وتابع: "جاء إلينا الشخص بعد خمسة أيام من إدخال الكابل. أخبرنا مرارًا وتكرارًا أنه اتبلتعه من خلال فمه ولم نتخيل أبدًا أن شخصًا بالغًا سيكذب بشأن شيء من هذا القبيل".





وأكد الطبيب أن المريض بصحة نفسية سليمة، مبينَا أن "حالات الرجال الذين ينغمسون في سبر الإحليل معروفة. لكن هذا الشخص ذهب إلى أقصى حد، وبالتالي وصل الكبل إلى المثانة البولية. هذا شيء نادر جدًا".



