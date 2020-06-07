» كورونا.. تسجيل 9 وفيات و104 إصابات جديدة في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 9 وفيات و104 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 707، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 10154.

وقال رئيس لجنة متابعة الفيروس جمال فورار، إن 86 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 6717.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى استقرار في الوفيات وانخفاض طفيف في الإصابات، مقارنة مع أمس السبت الذي سجلت فيه 8 وفيات و115 إصابة جديدة بالفيروس.

وأبدت السلطات الجزائرية في وقت سابق تفاؤلا حذرا تجاه الوضع الوبائي للفيروس، وأعلنت أنها تخطت ذروة التفشي في 29 أبريل المنصرم.



