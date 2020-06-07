مفاجأة.. مستشار "السيسي" يعلن موعد طرح لقاح "كورونا"

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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قبل قليل، عن تطورات جديدة وسارة بشأن مكافحة فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"،  حيث أكد وزير الصحة السابق إن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته لعلاج فيروس كورونا، سيكون متاحًا في الأسواق خلال سبتمبر المقبل.

كما لفت إلى أنه تم بدء استخدام عقار هيدروكسي كلوريكين بعد نشر بحث إحصائي غير مدقق عن العقار في إحدى المجلات البريطانية بشأن استخدام بعض المناطق له، موضحًا  أنه تم إجراء تجربة للعقار على 15 ألف مريض بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الهيدروكسي كلوريكين أثبت نجاحه بصورة إيجابية كبيرة على عدد كبير من الحالات.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية، إلى أن عقار الكلوروكين لم يُرفع من البروتوكول العلاجي المصري بعد رفعه في عدد من الدول، لافتًا إلى أن هذا جاء نتيجة البحث والمراقبة الدقيقة للطب المصري على المرضى.

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