  • الأحد 07 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر11:01 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تحاليل كورونا

"الأزهر للفتوى" : بيع بلازما المتعافين من كورونا لا يجوز شرعا

الطقس

حار نهارًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين

ريهام حجاج

الفنانة المتهمة بنشر كورونا بين المشاهير تخرج عن صمتها

وزير صيني لـ"السيسي": "الصديق وقت الضيق"

مفاجأة.. مستشار "السيسي" يعلن موعد طرح لقاح "كورونا"

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

عاجل.. الصحة: تسجيل نحو 1500 إصابة جديدة بـ"كوورنا"

سد النهضة

وزير الري الإثيوبي يستفز مصر بنشر صورة لسد النهضة

أميرة أورون

حكومة نتنياهو تصادق على تعيينها.. من هي أول سفيرة إسرائيلية في مصر؟

أرشيفية

تقرير جديد يتهم الصين بتعمد إخفاء تفاصيل مهمة عن مرض كورونا

الازهر

الأزهر ينتفض ضد إساءة الشيعة اللبنانيين للسيدة عائشة: «مرفوض ومحرم»

الدولار

الدولار يفاجئ الجميع ويحقق ارتفاعًا كبيرًا

الفنانة المتهمة بنشر كورونا بين المشاهير تخرج عن صمتها

آخر الأخبار

ريهام حجاج
ريهام حجاج
Advertisements

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

حبيبة الأمير هاري تخرج عن صمتها وتفجر هذه المفاجأة

#

هيكل: فيروس "كورونا" لم يخرج عن السيطرة بعد

#

أول رد من صفاء أبو السعود بعد اتهامها بإصابة رجاء الجداوي بـ كورونا

#

بعد خلعها النقاب .. فنانة شهيرة: الحل الوحيد لأزمة كورونا هو الاستغفار

بعد اتهامها بالمسئولية عن إصابة عدد من الفنانين والمشاهير بفيروس كورونا خلال حفل أقامته في الجونة، نفت الفنانة ريهام حجاج، قائلة إنه لا صحة لإصابتها هي وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بالفيروس. 
وقالت ريهام عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستجرام": "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد".

وأضافت: أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله، من فضلكم كفاية إشاعات".


وكانت الإعلامية بسمة وهبة هاجمت مؤخرًا إحدى الفنانات المصريات بدون ذكر اسمها، لتسببها في انتشار فيروس كورونا بين عدد من الفنانين بعد حفل غداء أقامته في منزلها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقالت وهبة عبر برنامجها "كل يوم" على قناة (ON E)، إن الفنانة المذكورة "استغلت إجازة العيد في عمل عزومة كبيرة وتجمع كبير وزي ما عرفنا للأسف لا كان فيه كمامة ولا مسافات".

وأضافت ساخرة" "إزاي تبقي فنانة مشهورة وييجي العيد وما تعمليش عزومة كبيرة لأ طبعًا، وتعزمي الناس وتخليهم كلهم يعيوا ويرجعوا عالقاهرة بالكورونا".

وكان الفنان كريم قاسم، نفى ما تم تداوله عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامته ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين". 

وقال في تصريحات صحفية، إنه يخضع للعزل المنزلي منذ اكتشاف إصابته بفيروس قبل شهر ونصف.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسعار الذهب ترتفع بشكل كبير اليوم الأحد
» «وأزواجه أمَّهاتهم».. حملة جديدة يطلقها الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
» كورونا.. تراجع وفيات إيطاليا اليوم الأحد
» كورونا.. تسجيل 9 وفيات و104 إصابات جديدة في الجزائر
» استئناف الرحلات الدولية بالسعودية.. تعرف على الحقيقة
» بعد 30 عامًا بالسجن.. إلغاء إعدام متهم بقتل طفلة والإفراج عنه
» هتافات.. وتصفيق.. أمريكيان يحتفلان بزفافهما خلال مظاهرات «جورج فلويلد»
» لأول مرة.. صورة ملونة توثق لحظة اكتشاف «توت عنوخ آمون»
» نتائج مبهرة للبورصة المصرية
» النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح
» بلد خليجي يقر غرامة ضخمة على إلقاء الكمامات في الشارع

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية