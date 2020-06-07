حار نهارًا.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس غد الاثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين، طقس حار نهارا، مع شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري.. لطيف نهارا على السواحل الشمالية والرياح نشطة، مائل للبرودة ليلا.. حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد، لطيف ليلا على كليهما.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.