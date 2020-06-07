كيف آثرت أزمة كورونا على الاقتصاد المصري؟.. رئيس بنك القاهرة يجيب

07 يونيو 2020 - 10:30 م

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية ساهم في امتصاص صدمة فيروس كورونا وأثبت كفاءة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن تحرير سعر الصرف استطاع بناء الاحتياطي الأجنبي مرة أخرى؛ حيث وصلنا لـ45 مليار دولار، إلى جانب أن صافى الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي كانت موجبة.



وأضاف «فايد»، خلال لقائه في برنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين احتياطي النقد الأجنبي، ما ساهم بدوره في تصدر مصر لأزمة فيروس كورونا المستجد وامتصاصها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه رغم خروج بعض المستثمرين إلا أن الاحتياطي النقدى يعكس مؤشرات وأرقام إيجابية؛ خاصة وأن الاحتياطى وصل الآن إلى 35 مليار دولار.



وأوضح رئيس بنك القاهرة أن هناك أمورًا كثيرة جدًا حدثت خلال الـ3 سنوات الماضية، من إصلاحات اقتصادية ساهمت في تقليل التضخم والبطالة ومواجهة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن أن الآثار المترتبة عن فيروس كورونا المستجد أقل على مصر من دول أوروبية وعربية كثيرة وحتى الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

