"تاج الدين" يكشف عن موعد طرح أول لقاح لـ كورونا

07 يونيو 2020 - 10:40 م

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أول لقاح أثبتت التجارب فعاليته لعلاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، سيكون متاحًا في الأسواق خلال سبتمبر المقبل.



وعن عقار هيدروكسي كلوروكين، أضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم السبت، أنه تم بدء استخدام عقار «هيدروكسي كلوريكين» بعد نشر بحث إحصائي غير مدقق عن العقار في إحدى المجلات البريطانية بشأن استخدام بعض المناطق له.

