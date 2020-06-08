  • الإثنين 08 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:07 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب

"بتشرب سجاير".. تحرج ضيف "أديب"علي الهواء

معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية

معتز عبد الفتاح : الدولة ما بتهزرش

كورونا

3 شروط لتبرع ببلازما الدم لعلاج مصابي كورونا

بطاقات التموين

بـ"10 ملايين بطاقة"..التموين تزف خبر سار للمواطنين

جثة

بدولة عربية.. أب يقتل ابنه في ليلة زواجه

أديب وهشام عباس

ظهور مفاجئ لهشام عباس من البلكونة.. ورد فعل غريب لأديب

ارشيفية

بشري سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان

تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"

كورونا و الانفلونزا

وزارة الصحة: أي شخص يستطيع التفرقة بين الانفلونزا وكورونا بهذه الطريقة

حقن رجاء الجداوي بعلاج ثوري لتسريع تعافيها من كورونا

الصفحة الأخيرة

رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

أطباء بمستشفى العزل يسربون مفاجأة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

#

مصادر داخل مستشفى العزل تفجر مفاجأة محزنة عن رجاء الجداوي

#

بعد تعافيها من المرض.. طبيبة تغسل وفيات كورونا

#

من داخل العناية المركزة.. تدهور الحالة الصحية لـ"رجاء الجداوي"

كورونا

رجاء الجداوي

بلازما المتعافين

كشفت مصادر طبية بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية عن بدء حقن الفنانة رجاء الجداوي ببلازما المتعافين من فيروس كورونا وذلك حسب بروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وحصلت "رجاء" على جرعتين من البلازما المذكورة لتسريع علاجها من فيروس كورونا الذي أصابها قبل أكثر من أسبوعين.

وأشارت المصادر إلى أن صحة رجاء الجداوي مستقرة وحرارتها في الأرقام الطبيعية وفي حال تحسن الحالة أفضل من ذلك سيتم نقلها إلى غرفة عادية.

وأثبتت بلازما المتعافين كفاءة كبيرة في علاج الحالات الحرجة المصابة بكورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الأرزاق على الله

محمود سلطان

هزيمة يونيو.. قراءة أخرى

فراج إسماعيل

أمريكا.. ماذا فعلت بحلمهم الجميل؟

د. هشام الحمامي

الإخراج السينمائي في القرآن

ياسر أنور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نتنياهو: واشنطن لم تعط الضوء الأخضر لتطبيق خطة الضم
» بشرى سارة بشأن قرار وقف تراخيص البناء
» الأهلي يؤجل تعديل عقود لاعبيه
» شاهد.. فنان شهير ينعى والدته بعبارات مؤثرة
» أنباء حول إصابة شيرين و طفلتيها بكورونا
» بشري سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية
» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"
» نجم الزمالك ينتصر لـ أبو تريكة: من أفضل 4 شوفتهم بيلعبوا
» إبراهيم سعيد يحرج حسام عاشور وينتصر لإدارة الأهلي
» تعرف على العمر الحقيقي لـ"هالة فاخر"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية