» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"

08 يونيو 2020 - 09:00 ص

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن نتيجة التحقيقات التي أجريت للتحقيق في مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاتي والذي توفي مساء السبت الماضي مقتولا.

وأفادت التحقيقات أنه قتل علي يد طباخه اليمني في محافظة الحرجة منطقة عسير جنوب السعودية.

وكان رواد " تويتر" قد دشنوا ترند " وفاة_الشيخ مسفر بن وفيان" تعبيرا عن حزنهم لرحيله .

جدير بالذكر أن ملتقي قبائل شريف قحطان أعلنوا أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة مشيرة إلي أن الشيخ مسفر بعد أحد رموز قحطان في المملكة العربية السعودية والخليج.



