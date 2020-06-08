» تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات عن مقتل شيخ قبيلة " قحطان"

متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت وسائل إعلام سعودية عن نتيجة التحقيقات التي أجريت للتحقيق في مقتل أحد رموز قبيلة قحطان الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاتي والذي توفي مساء السبت الماضي مقتولا.
وأفادت التحقيقات أنه قتل علي يد طباخه اليمني في محافظة الحرجة منطقة عسير جنوب السعودية.
وكان رواد " تويتر" قد دشنوا ترند " وفاة_الشيخ مسفر بن وفيان" تعبيرا عن حزنهم لرحيله .
جدير بالذكر أن ملتقي قبائل شريف قحطان أعلنوا أنه سيتم تشييع جثمانه في الساعات القليلة المقبلة مشيرة إلي أن الشيخ مسفر بعد أحد رموز قحطان في المملكة العربية السعودية والخليج.
#وفاة_الشيخ_مسفر_بن_وقيان— ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي (@Shurif_Tribe) June 7, 2020
.
المغفور له باذن الله الفقيدة الشيخ
مسفر بن ناصر بن وقيان رحمه الله . pic.twitter.com/2wtsuYMYvK
ظهر11:59 ص
فجر
03:14
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:38
مغرب
19:03
عشاء
20:33