» الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار

البنوك

بنك مصر

البنك الأهلي

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 8 يونيو حالة من التراجع الطفيف حيث سجل 16.22 جنيه، متراجعا بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية.

وسجل الدولار في البنك المركزي 16.13 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.26 جنيه، وسجل في بنك مصر 16.15  جنيه للشراء وللبيع سجل 16.25 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 16.15 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.25 جنيه، وسجل في بنك البركة 16.03 جنيه للشراء وللبيع سجل 16.13 جنيه.


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