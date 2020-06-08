» بشري سارة.. هذه الدولة ترفع جميع الإجراءات والقيود الاحترازية

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متابعات- أمينة عبد العال

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فيروس كورونا

نيوزيلاندا

بالرغم من أن العديد من الدول في القارات المختلفة ما زالت تعاني من الآثار المترتبة علي تفشي فيروس" كورونا" إلا أن نيوزيلندا أعلنت أنها سترفع كافة القيود والتدابير المتعلقة بفيروس" كورونا" المستجد ابتداء من غدا الثلاثاء ، باستثناء قيود إغلاق الحدود وذلك بعد تمكنها من القضاء علي الوباء في البلاد.

و أكدت ، جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا في مؤتمر حفي اليوم ، أن البلاد ستنتقل من حالة التأهب العام إلي المستوي الأول اعتبار من منتصف ليل اليوم ، لافتة إلي أنه من خلال هذه الخطوة يمكن أقامة المناسبات العامة والخاصة دون قيود، وأنه يمكن لقطاعات تجارة التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي وكذلك كل وسائل النقل العام، حسبما نشرت " صدي البلد".

جدير بالذكر أن نيوزيلندا أعلنت اليوم رسميا خلوها من أي إصابات بفيروس " كورونا" المستجد وذلك للمرة الأولي من بدء انتشار الفيروس في فبراير الماضي و سجلت 1154 حالة إصابة.

  


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